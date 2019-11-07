Евгений Заболотный: Правила благоустройства Тюмени должны соблюдать все

Новые Правила благоустройства в Тюмени действуют с 1 сентября. В тщательной проработке и конструктивном обсуждении нормативного правового акта участвовали не только представители городской администрации, депутаты, но и общественники, неравнодушные горожане. Новые правила позволяют более эффективно работать над созданием комфортной городской среды, поддержанием порядка на территориях и благоустройства. Это отметили народные избранники на очередном заседании Тюменской городской думы.

Заместитель главы города Павел Перевалов отметил, что после принятия Правил благоустройства пришлось отредактировать 32 нормативных правовых акта и принять пять новых. В частности, впервые урегулированы вопросы озеленения гражданами и иными заинтересованными лицами, установлены единые требования к контейнерным площадкам, к оформлению фасадов зданий, в том числе регламентирована их подсветка. Также новыми правилами введен запрет на самовольное размещение аттракционов, он касается не только батутов, но и картинга, проката самокатов и так далее. Правила благоустройства – "живой" документ, поэтому инициативы по его улучшению и дополнению приветствуются и впредь.

"Современная жизнь требует новых определений, новых понятий в благоустройстве территорий города. Формирование комфортной городской среды – это одно из ключевых направлений национального проекта "Жилье и городская среда". Перед нами стоит общая задача – сделать жизнь в нашем городе безопасной, комфортной, интересной", – выразил общее мнение коллег представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Антипов. В качестве пожеланий он предложил администрации продолжить работу по вовлечению жителей Тюмени, принимающих активное участие в развитии города, в проведение встреч с населением, широкому информированию через публикации на сайтах и в средствах массовой информации. "Депутатский корпус совместно с администрацией города продолжит большую работу по актуализации правил благоустройства города Тюмени", – заверил Антипов.

Руководитель фракции ЛДПР Мурат Тулебаев добавил, что новые Правила благоустройства затрагивают все виды жизнедеятельности Тюмени. "Безусловно, над документом нужно продолжать работать: жизнь меняется – и мы будем вносить изменения", – подчеркнул он. Администрации города депутат предложил проработать с Тюменьэнерго, Россети, СУЭНКО и другими энергоснабжающими организациями вопросы, касающиеся приведения в культурно-эстетический облик подстанций на территории города. " Они есть во многих дворах и иной раз мешают при проведении благоустройства. В частности, на улице Самарцева в центре города стоит огромная подстанция, вокруг неблагоустроенная, на вид – как исправительное учреждение, чем портит общий облик территории", – привел пример Мурат Тулебаев.

"Такой документ, как Правила благоустройства, города мы все давно ждали. Он отрегулировал многие вопросы, которые раньше были не поняты и вызывали спорные ситуации от благоустройства до уборки территорий, – сообщил руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов. – В новом документе четко отражено, кто за какие участки отвечает, например, при уборке снега, тротуаров и дорог вдоль заборов и пустырей. Считаем, что данный правовой акт вовремя принят, он необходим. Наша фракция его полностью поддерживает".

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев отметил, что Новые правила благоустройства – это один из важных документов для города, в нем сформированы задачи и их исполнение по вопросам, касающимся оформления фасадов, озеленения и благоустройства. "Это основной документ, по которому будет работать как администрация, так и наши горожане. В новых правилах четко прописано благоустройство прилегающих к зданиям территорий, дворовых территорий обустройство фасадов, уборка снега. Это дает спокойно работать и развивать наш город", – добавил депутат.

Председатель думы Евгений Заболотный, подводя итог обсуждению вопроса, напомнил, что в разработке Правил участвовали все заинтересованные стороны, а два месяца работы согласно новому документу показывают его эффективность и жизнеспособность. Следующая задача – добиться того, чтобы положения, прописанные в Правилах благоустройства, полностью исполнялись. "Надо нам сообща: администрации, управам, депутатам и населению – добиться того, чтобы эти правила выполнялись неукоснительно. Надо ускорить процесс внесения изменений в Административный кодекс Тюменской области в части ответственности за нарушение этих правил", – подчеркнул Евгений Заболотный.