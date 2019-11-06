В Тюменской области в банки мелочью сдали более 1,3 млн рублей

Акция по возврату монеты в наличный денежный оборот продолжается в Тюменской области и автономных округах. Ее проводит отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями.

За 7 месяцев 682 тыс. штук монет на сумму более 1 млн 320 тыс. руб. сдали в банки жители Надыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Салехарда, Сургута, Тобольска, Тюмени, Ханты-Мансийска. Из 2,5 тонн мелочи доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 63%.

В Тюмени акция по обмену монет продлится до конца 2019 года. Подробности необходимо уточнять в офисах банков или по телефонам: (3452) 497-930, 497-504.

Проблема с возвратом монет существует на протяжении нескольких лет. По данным регионального отделения Банка России, в 2018 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 184 млн рублей, а вернулось немногим более 15%. При этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается и оседает в копилках у населения.