Депутаты ознакомились с новыми правилами городского благоустройства

На протяжении двух месяцев, с сентября 2019 года, в Тюмени действуют новые правила городского благоустройства. В связи с этим администрацией города были разработаны и внесены изменения в 37 нормативно-правовых актов, пять из них – принципиально новые для Тюмени.

Об этом заместитель главы города Павел Перевалов сообщил на одиннадцатом заседании Тюменской городской думы VII созыва 31 октября.

По словам Павла Перевалова, в Тюмени впервые был урегулирован вопрос создания зеленых насаждений горожанами. "Так, был закреплен порядок согласования посадки или восстановления зеленого насаждения, весь используемый на территории города посадочный материал должен соответствовать требованиям ГОСТа, должна соблюдаться техника посадки, - рассказал он. – Породный состав определен с учетом особенностей климата и восприимчивости саженцев к условиям городской среды".

Все обратившиеся по вопросу согласования посадок, будут получать консультации от специалистов Единого центра озеленения города. Кроме того, заместитель главы города уточнил, что новый механизм согласования не распространяется на земельные участки под ИЖС, участки, отведенные под садоводство и участки под многоквартирными домами, входящие в состав общего имущества собственников.

Еще одно важное новшество – введение в Тюмени единых требований к местам накопления твердых коммунальных отходов. Установлены нормативы к основанию контейнерных площадок, ограждений и покрытия.

"В этом году проведена масштабная работа по созданию дополнительных мест накоплений отходов, это триста шестьдесят две контейнерные площадки, на которых установлен семьсот сорок один контейнер, все эти площадки соответствуют новым требованиям", - подчеркнул Павел Перевалов.

Новые правила благоустройства коснулись и требования к внешнему фасаду зданий. С целью создания единого архитектурного и цветового решения фасадов, данный акт разработан с использованием опыта и практики других регионов.

"Так, например, на главных фасадах разрешается размещение наружных блоков систем вентиляции и кондиционирования, если используется маскирующее ограждение, но не разрешается их размещение над пешеходными тротуарами", - отметил Перевалов.

С вопросом, существует ли в настоящее время градация по видам саженцев, высаживаемых на территории Тюмени, к докладчику обратился депутат Андрей Потапов. На это Павел Перевалов заметил, что более 50 пород деревьев хорошо приживаются в наших климатических условиях.

"Выбор очень большой, что касается соотношения пород, то нормативно оно не установлено, какой вид будет высаживаться на конкретной территории, определяет проект исходя из ее дизайна и особенностей, - пояснил заместитель главы города. – Например, специалистам-агротехникам прекрасно известно, что вдоль дорожной сети плохо приживаются хвойные деревья, им требуется парк или другое тихое место. У дорог лучше чувствуют себя лиственные. Таким образом, это определяется каждый раз в зависимости от типа территории".

Новые правила затрагивают практически все стороны жизни города. "Безусловно, над этим надо работать и дальше, в том числе, необходимо проработать с энергоснабжающими организациями Тюмени вопрос о приведении к эстетическому облику их подстанций. Так, например, на улице Самарцева стоит такая подстанция с неблагоустроенной территорией вокруг и на вид напоминающая исправительное учреждение", - заметил депутат Мурат Тулебаев.

С момента принятия предыдущих правил изменилось федеральное законодательство. "Необходимо было рассмотреть и учесть многие мелкие вопросы, касающиеся нашей повседневной жизни. Ранее нигде не было прописано, например, что такое газон. Кроме того, мы далеко продвинулись вперед в вопросах благоустройства – завершена набережная, появился экопарк "Затюменский" и многие другие места. Сегодня складывается совершенно новая городская среда, а значит, появляются и новеллы, за исполнением которых необходимо следить", - считает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

ИА "Тюменская линия"