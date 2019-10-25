В Тюмени рассмотрят дело о хищении 2,7 млн рублей у банка под видом ипотеки

В Калининский районный суд Тюмени направлено дело о мошенничестве в особо крупном размере под видом оформления ипотеки в кредитном учреждении.

Двум жительницам Тюмени стало известно, что их привлекут к уголовной ответственности за мошенничество, а на одну из них была оформлена однокомнатная квартира в недостроенном доме о договору о долевом строительстве. Чтобы на квартиру не наложили арест, тюменки заключили договор переуступки доли жительнице Тобольска, ведущей асоциальный образ жизни. После этого они намеревались совершить еще одну сделку с квартирой, оформить ипотечный кредит, а полученные деньги похитить.

К афере тюменки привлекли другую тоболячку, внешне похожую на первую, поскольку та перестала выходить на связь. Был заключен договор о переуступки доли с жителем Нового Уренгоя, на которого обманным путем был оформлен ипотечный кредит в сумме 2,7 млн рублей. Деньги были похищены мошенницами, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По иску застройщика договоры переуступки доли были признаны недействительными.