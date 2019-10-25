Запсибкомбанк снизил ставку до 9,1% на рефинансирование ипотеки сторонних банков

Запсибкомбанк

По итогам первого полугодия 2019 года, согласно рейтингу портала "Банки.ру", Запсибкомбанк вошел в ТОП-20 российских банков по размеру ипотечного портфеля. Наличие широкой линейки кредитных программ, а также привлекательных условий обслуживания способствует дальнейшему росту показателей. Одной из востребованных программ Запсибкомбанка является рефинансирование кредита. Сегодня банк предлагает рефинансирование ипотеки для клиентов сторонних банков на новых условиях. Минимальное предложение по ставке для таких заемщиков – 9,1% годовых на весь срок кредитования.

Преимущества рефинансирования ипотеки в Запсибкомбанке:

ставка 9,1% годовых;

возможность рефинансировать кредит, выданный на приобретение жилой недвижимости (готового жилья и новостроек) или земельного участка;

возможность досрочной оплаты по кредиту в любой день с автоматическим пересчетом процентов без применения ограничений и штрафов.

"Причиной для рефинансирования может стать как более низкая ставка, так и удобство обслуживания кредита. В Запсибкомбанке кроме преимущества низкой ставки (9,1%) обслуживать кредит просто. Можно настроить автогашение в личном кабинете Интернет-Банка или мобильном приложении, и денежные средства будут списываться автоматически в дату платежа. Сделать досрочное погашение можно в любой день, при этом на выбор клиента можно уменьшить или срок кредита, или платеж. Процедура досрочного гашения не требует похода в офис и написания бумажного заявления, достаточно зайти в приложение. Проценты автоматически пересчитываются в сторону уменьшения. Рефинансирование тем и хорошо, что позволяет индивидуально подойти к решению задачи заемщика по изменению условий кредита: снизить ежемесячный платеж или изменить срок кредита. Наше предложение позволяет заемщикам сторонних банков перевести ипотеку с максимально выгодной ставкой – 9,1%", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Заявку на рефинансирование ипотеки можно оформить на сайте банка. Для подробной консультации обратитесь в любой офис Запсибкомбанка.