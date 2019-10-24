Каждое дерево – на счету

В тюменском "Леспаркхозе" создан электронный реестр учета зеленых насаждений, в котором отражается вся информация о деревьях и кустарниках, высаженных на территории города. Возможности программного продукта 23 октября изучили депутаты Тюменской городской думы.

Все данные не только сохраняются в электронный архив, но и постоянно обновляются. Так, в прошлом году в реестр внесено более 3 600 деревьев. Программа разработана администрацией города и позволяет следить за несанкционированной вырубкой, деревьями и кустарниками, поврежденными стихией. Каждое зеленое насаждение имеет паспорт, сообщил директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов.

"Муниципалитет берет на себя большую ответственность и обязательства перед населением. Благодаря единому реестру удается вести четкий контроль за уходом и сохранностью растений. Это огромная и нужная работа, – отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук.

С данными реестра, информацией о посадке и вырубке деревьев и кустарников можно ознакомиться на сайте администрации города. На портале "Тюмень – наш дом" размещен план озеленения, список подрядчиков и информация о текущей работе.