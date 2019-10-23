Юрий Баранчук: теплосетевые компании должны более серьезно готовиться к сезону ремонтов

К началу нового отопительного сезона в Тюмени заменено 16,3 км теплосетей. В приоритете были самые проблемные и сложные с инженерной точки зрения участки. Ход этих работ и планы на следующий год депутаты городской думы и представители администрации обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Крупные работы на теплосетях в этом году шли на улицах Циолковского, 25 Октября, перекрестке улиц Семакова и Республики. Самой масштабной и сложной можно считать замену около 900 метров тепломагистрали по улице Ленина. Теплоснабжающая организация справилась достойно с этой работой, считает заместитель главы города Павел Перевалов.

Отопительный сезон в городе начался слаженно и в соответствии с семидневным графиком. При запуске не обходится без инцидентов. В этом году их количество сократилось до 142 (в прошлом – 168), что тоже показатель качества работы по подготовке теплосетевого комплекса. Что касается недавних порывов в районе Текутьевского бульвара и в микрорайоне "Европейский", то виной тому изношенные сети. Чтобы таких проблем возникало меньше, на улице Эрвье, в частности, в 2021 году планируют полностью заменить магистраль.

В целом готовность города к новому отопительному сезону высокая. Прошлая зима для теплосетевиков была безаварийной (аварией считается прекращение подачи ресурса более чем на 24 часа), инциденты случаются, но их количество за последние три года сократилось на 30 процентов. В следующем году в Тюмени планируется капитально отремонтировать и реконструировать около 30 км теплосетей.

Депутаты положительно оценили изменения, происходящие в теплосетевом комплексе города и системный подход к их обновлению. Однако отметили, что все работы должны идти в установленном графике. В частности это касается замены коммуникаций при реконструкции городских дворов. Из 40 объектов, которые комплексно благоустраивались этим летом, в 16 были переносы сроков на ремонте теплосетей в среднем по 4 раза. Это доставляет неудобство и жителям домов, и другим подрядчикам: они вынуждены менять свои планы работы, нести финансовые потери. Тем не менее в администрации отметили, что ситуация по дворам в целом была более благоприятной, чем в прошлом году.

Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук отметил, что в городе сегодня около 800 км теплосетей, при их ремонте и реконструкции упор был сделан на самые проблемные и самые затратные участки. "Сказать, что у нас все на 100 процентов готово и все на отлично – нельзя. Не везде шло гладко, не везде работа строилась в рамках предусмотренных графиков в силу того, что кто-то не смог своевременно закупить материалы, трубы, у кого-то возникли трудности с подрядчиками: в теплосетевом хозяйстве это очень серьезная проблема. В связи с этим некоторые конкурсы были отменены, неоднократно переторговывались, – констатировал Юрий Баранчук. - Чтобы в будущем исключить переносы сроков сдачи объектов, компаниям необходимо провести работу над ошибками и более серьезно, заранее проводить все торги".

Тихонова Татьяна