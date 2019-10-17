Тюменские аграрии намолотили 1,6 млн тонн зерна

Аграрии Тюменской области завершили уборку зерновых культур. В этом году с площади 659,5 тыс. гектаров им удалось собрать 1616,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 24,5 центнеров с гектара.

При этом наивысшая урожайность получена в Заводоуковском городском округе – 34 центнера с гектара. Наивысший валовой сбор в хозяйствах Ишимского района- 228,2 тыс. тонн. По показателю текущей урожайности тюменские хлеборобы пока занимают первое место среди субъектов Уральского федерального округа.

Под планируемую площадь посева 2020 года засыпан в полном объеме семенной фонд. Заготовлен семенной материал для проведения сортосмены и сортообновления. Основная обработка почвы проведена на площади 669,9 тыс. га или 92 % от потребности. Под урожай 2020 года посеяно озимых культур 10,9 тыс. гектаров, сообщает департамент АПК.