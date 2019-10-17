На тюменском предприятии погасили долг перед 29 работниками

В Тюмени прошла прокурорская проверка по поводу невыплаты заработной платы в ООО "Управление механизации №1 Тюменгазмеханизация".
На предприятии была задолженность по оплате труда за июнь и июль 2019 года перед 29 работниками — более 1,1 млн рублей.
"В целях защиты их трудовых прав прокуратура внесла директору представление и объявила ему предостережение. В организации начали выдавать зарплату, но образовалась задолженность за август. Общая сумма долга за летние месяцы превысила 3,3 млн рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Ситуация была взята на контроль прокуратуры, на сегодняшний день задолженность по зарплате полностью погашена.
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