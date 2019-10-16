Глава Тюмени и прокурор города проведут прием граждан

Завтра, 17 октября, в администрации Тюмени совместный прием граждан проведут прокурор Эдуард Гиматов, глава города Руслан Кухарук и председатель городского объединения профсоюзов Нугуман Залялятинов. Темой приема станет защита трудовых прав.

Тюменцы могут обратиться по поводу задержки зарплаты и выдачи ее "в конвертах". Все обращения будут рассмотрены, при наличии оснований — приняты меры реагирования.

Прием пройдет с 17 до 19 часов по адресу: улица Первомайская, 20, кабинет 804. При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения. Записаться на прием можно по телефону 8 (3452) 46-42-19.