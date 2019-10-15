Специальные условия по ипотеке. Запсибкомбанк поддерживает льготные категории граждан

Запсибкомбанк

Предоставление субсидий на жилье – прерогатива государства, а предложение льготной категории граждан особых условий по кредитованию – задача каждого социально ориентированного финансового института.

Запсибкомбанк по итогам первого полугодия 2019 года вошел в ТОП-20 российских банков по размеру ипотечного портфеля*. Банк регулярно участвует в государственных программах, направленных на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Семьям, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна "Семейная ипотека" в Запсибкомбанке под 5% годовых на весь срок кредита. Такая же ставка действует при рефинансировании ипотеки другого банка, если семья и условия покупки жилья соответствуют параметрам госсубсидирования.

Многодетные семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, в соответствии с постановлением правительства РФ могут погасить ипотеку частично или полностью субсидированной государством суммой в 450 000 рублей.

Жители ЯНАО – участники Программы помощи в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы ЯНАО при приобретении жилья с ипотекой от Запсибкомбанка могут использовать бюджетный сертификат в качестве первого взноса по ипотеке, при этом сумма взноса может составлять всего 10% от стоимости приобретаемого жилья.

Жителям ХМАО – участникам государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" предусмотрена компенсация части процентной ставки по ипотеке на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов.

Работники бюджетной сферы могут оформить ипотеку по специальным сниженным ставкам. Льготное кредитование доступно, даже если заемщик не является зарплатным клиентом Запсибкомбанка.

"Перечисленные программы господдержки – это шаг вперед к улучшению жилищных условий для отдельных категорий граждан: семей с детьми, многодетных семей, учителей, врачей и др. Мы стараемся быть полезными в реализации задачи государства обеспечить доступным жильем наших граждан. Кроме привлекательной ставки по ипотеке от 8,9% годовых в Запсибкомбанке каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход к его жилищной ситуации и получить оптимальное решение по ипотечной сделке с учетом применения положенной заемщику льготы. Своевременно предоставленная льгота – это та финансовая помощь, которая в дальнейшем позволит заемщику комфортно обслуживать кредит и быть уверенным в завтрашнем дне. Подробную информацию об ипотечных программах банка и о льготных условиях для отдельных категорий граждан вы можете получить в любом офисе Запсибкомбанка, а подать заявку на ипотеку можно уже сейчас онлайн на сайте банка", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.