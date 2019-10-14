Запсибкомбанк предлагает бизнесу выгодные условия рефинансирования

09:55 14 октября 2019
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Запсибкомбанк

Для корпоративных клиентов рефинансирование кредита является одним из самых популярных видов кредитования. Учитывая это, Запсибкомбанк предлагает бизнесу выгодные условия.

Основные преимущества рефинансирования:

- процентная ставка по кредиту устанавливается ниже ставки заемщика по рефинансируемому кредиту в другом банке – экономия на процентах и меньше сумма переплаты;

- индивидуальный график погашения кредита;

- отсутствие комиссии за выдачу кредита;

- отсутствие ограничений по досрочному погашению – в любой день и без комиссии.

"Большой опыт работы Запсибкомбанка в кредитовании бизнеса позволяет применять нам индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывать его потребности и возможности, предлагать максимально гибкие и выгодные условия. В сотрудничестве с нами бизнес успешно развивают множество организаций. Приглашаем всех оценить преимущества обслуживания в крупнейшем региональном банке", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Теги: Запсибкомбанк , рефенансирование
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