Тюменская область стала лидером по ряду экономических показателей

Тюменская область по итогам первого полугодия 2019 года вышла на высокие показатели по социально-экономическому развитию в рейтинге регионов Уральского федерального округа.

По информации Тюменьстата, на юге области максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек: 321,8 кв. м общей площади, в том числе 145,1 кв. м - индивидуальная застройка. Кроме того, Тюменская область сохраняет лидерство по производству молока (181,3 кг на душу населения) и яиц (521,6 штуки на душу населения).

Регион находится на 1 месте по темпу роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника. По сравнению с первым полугодием 2018 года, индекс составил 102,5%.

Самая высокая зарплата зафиксирована на Ямале: 103,8 тыс. рублей. ЯНАО также лидирует по индексу промышленного производства (122,5%) и обороту розничной торговли, общепита, платных услуг и ценам.