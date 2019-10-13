Тюменский завод производит молочную продукцию для ПП и ЗОЖ

Тюменский производитель молочной продукции, завод "Абсолют" расширяет ассортимент продуктами для сторонников здорового образа жизни и правильного питания. Покупатели уже успели оценить молоко, обогащенное йодом и селеном, однопроцентный кефир и салатный йогурт.

Как сообщили в пресс-службе главы тюменского района, молочный завод, расположенный в поселке Боровский, поставляет продукцию в столовые школ и детских садов Тюмени и Тюменского района, а географией распространения является не только юг региона, но также северные округа, Екатеринбург, Омск, Барнаул.

В прошлом году производители стали выпускать молоко, обогащенное йодом и селеном, аналогов которому в России нет. Недавно на прилавках появился однопроцентный кефир, который полезен не только тем, что обезжирен, - в него также включили полезные микроэлементы. В школьные столовые компания поставляет витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке.

Юные жители региона высоко оценили еще один новый продукт "Абсолюта" - шоколадное молоко. При переработке используется натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов. В сутки компания перерабатывает порядка 30-35 тонн такого полезного сырья.

Расширение объемов производства и ассортимента стало возможным благодаря модернизации: за последние годы на заводе ввели в эксплуатацию два новых цеха, внедрили автоматическую трехконтурную мойку оборудования и технологических трубопроводов, установили новое современное оборудование по фасовке молока и кисломолочной продукции, выработки твороженных изделий и сливочного масла. Установлено новое емкостное оборудование. Построены и введены в эксплуатацию здания по приемке молока и гараж. В планах - обзавестись аппаратом по фасовке творога.