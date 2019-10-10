Региональное правительство выставило на торги две "Волги"

18:00 10 октября 2019
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На аукционы выставлены два легковых автомобиля ГАЗ-31105 2005 года выпуска и два кузова (кабина, прицеп). Транспортные средства находятся в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, но необходим текущий ремонт.

Как сообщается на сайте правительства Тюменской области, начальная цена автомобилей - 46 700 рублей. Заявки принимаются до 16 октября 2019 года на электронной платформе utp.sberbank-ast.ru.

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