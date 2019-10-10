Запсибкомбанк приглашает на ярмарку недвижимости и ипотеки в Тюмени

Запсибкомбанк

Провести выходные с пользой для всей семьи приглашает Запсибкомбанк.

12 октября в городе Тюмени пройдет ярмарка недвижимости и ипотеки, организатором которой выступит компания "Этажи".

Только в этот день посетители мероприятия получат специальные условия кредитования от Запсибкомбанка, а также смогут подобрать подходящий вариант жилья в новостройке или на вторичном рынке.

В рамках ярмарки посетители смогут получить:

специальную сниженную ставку по ипотеке на готовое или строящееся жилье – 8,9 % годовых;

консультацию и оформление семейной ипотеки под 5% годовых;

индивидуальные консультации по ипотеке "молодым" семьям, льготам отдельным категориям граждан, консультации по оформлению налогового вычета.

"Рынок недвижимости меняется, становится более безопасным, прозрачным для клиента. Компания "Этажи" сотрудничает с крупнейшими застройщиками и банками региона, развивая услугу ипотечного сервиса, чтобы оформление жилищного кредита было максимально удобным и выгодным. С уверенностью, могу сказать, что для своих клиентов мы выбираем только лучшие предложения", — отметила руководитель ипотечного направления компании "Этажи" Алиса Марандина.

"Широкая линейка ипотечных предложений в банке позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые планы по покупке недвижимости. На ярмарке специалисты банка готовы проконсультировать, а также подобрать наиболее подходящий вариант кредитования. Отдельно хочется отметить, что сотрудничество с крупнейшими агентствами недвижимости и надежными застройщиками города позволяет клиентам банка получить дополнительную сниженную ставку при оформлении ипотеки. Такая совместная работа с партнерами приносит свои плоды: Запсибкомбанк попал в ТОП-20 российских банков с лучшим ипотечным показателем. Но главное, конечно же, это не цифры, а люди, которые за ними стоят, наши клиенты, которым ипотека помогла приобрести квартиру и улучшить свои жилищные условия", — прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Напоминаем, чтобы подать заявку прямо на мероприятии при себе необходимо иметь: паспорт, справку 2-НДФЛ, ИНН, копию трудовой книжки и военного билета, сертификат материнского капитала, свидетельство о рождении детей.