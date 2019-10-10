С начала 2019 года 837 многодетных семей получили в Тюменской области участки под дома

За 9 месяцев 2019 года 837 многодетные семьи Тюменской области стали обладателями собственной земли для строительства дома, 83 из них - в прошлом месяце.

В сентябре губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился Тобольску выделить 1,4 млн рублей для образования 107 земельных участков и их постановку на кадастровый учёт. Сейчас городская администрация определяет поставщиков для заключения муниципальных контрактов. Следующим шагом станет перечисление субсидии.

По данным на 1 октября этого года, на учет для бесплатного получения земельных участков за время действия программы принято 13 465 многодетных семей, 8 257 из них такие участки получили. Подробнее с информацией в разрезе муниципальных образований можно ознакомиться на сайте регоинального правительства.