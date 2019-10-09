Тюменцы пожаловались в прокуратуру на 14 фирм, задерживающих зарплату

Горячая линия по проблемам с выплатой заработной платы прошла в прокуратуре Тюмени вчера, 8 октября. Обращения поступили от 26 человек.

"Анализ звонков показал, что в 14 организациях есть проблемы со своевременностью выплаты заработной платы. В числе должников организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства, торговли, проектных и изыскательских работ, оказания клининговых услуг и другие", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований — приняты необходимые меры реагирования.