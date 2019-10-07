Тюменская прокуратура проведет гоорячую линию по проблемам с зарплатами

Горячая линия для приема сообщений о невыплате зарплаты в прокуратуре Тюмени будет работать 8 октября.

Акция направлена на выявление фактов задержки гражданам заработной платы, выдачи ее "в конвертах". Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефонам: 8 (3452) 56-89-54, 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117). Все сигналы будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

"Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры", - отмечают в пресс-службе ведомства.