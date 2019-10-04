Запсибкомбанк выступил партнером благотворительного забега "Помоги жить – 2019"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк выступил партнером мероприятия "Помоги жить – 2019". Сотрудники ДО № 57 "Нижневартовский" приняли участие в благотворительном забеге, инициатором которого традиционно стал Благотворительный фонд "Океан жизни". Начало событию положило выступление начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Ирины Стрельцовой.

Мероприятие было направлено на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными людьми, и проводилось в поддержку Никиты Девяткина, страдающего редким генетическим заболеванием. Участники самостоятельно выбирали дистанцию от 300 м до 4,4 км, при этом результаты забега не фиксировались. Все собранные средства будут направлены на приобретение комплекта аппарата искусственной вентиляции легких для Никиты.

"Запсибкомбанк регулярно участвует в городских и социальных мероприятиях Нижневартовска, которые дают возможность не просто проявить сопричастность к большому и доброму делу, но также помочь в сборе средств на благотворительность. Участие в забеге стало для нашего офиса хорошей традицией, позволяющей оказать помощь нашему будущему – детям", – комментирует директор ДО № 57 "Нижневартовский" Елена Михайловна Коробцева.