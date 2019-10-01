Тюменские компании экспортируют свою продукцию в ближнее зарубежье

В июле-сентябре 8 тюменских компаний заключили 11 контрактов на экспорт своей продукции общим объемом более 200 тысяч долларов США. В основном, их партнерами стали компании из стран ближнего зарубежья.

Договоры заключены на поставку продуктов питания и спиртных напитков, химической промышленности, строительных материалов, противопожарного оборудования и нефтегазовой сферы.

В Центре поддержки экспорта Тюменской области отмечают, что в третьем квартале экспортная активность тюменцев возросла. За этот период договоры на поставку продукции заключили столько предприятий, сколько всего насчитывалось за первые два квартала. Одна из компаний впервые подписала международный договор.

"Есть основания предполагать, что таких результатов мы достигли благодаря участию предпринимателей в бизнес-миссиях, семинарах и выставочной деятельности. Данный формат работы позволяет не только презентовать продукцию, но и сразу же обсудить детали сотрудничества и объемы экспорта продукции", - оттметил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

Деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".