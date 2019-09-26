Каждый третий кредитный договор в Запсибкомбанке – ипотека

Запсибкомбанк

Ипотека является одним из самых востребованных видов кредитования среди физических лиц Запсибкомбанка. У каждого 8-го клиента банка оформлен кредит, при этом треть заключенных договоров – это ипотека. Согласно анализу рынка жилищного кредитования финансового портала Банки.ру, по итогам первого полугодия 2019 года Запсибкомбанк занял 19-е место по объему и количеству ипотечных кредитов, это более 2000 кредитов на общую сумму 4,68 млрд рублей.

Востребованность ипотеки от Запсибкомбанка обуславливается множеством факторов:

Конкурентная ставка кредитования, единая на готовое и строящееся жилье. Оформить квартиру в ипотеку сегодня можно по ставке от 8,9% годовых.

Приобрести в ипотеку можно как квартиру, так и апартаменты, для этого в банке существует специальная ипотечная программа.

Для любителей загородной недвижимости есть программы, позволяющие реализовать свои идеи: и землю взять, и дом построить. Купить земельный участок по ипотеке можно по ставке от 9,75% годовых.

Для семей, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, ипотека предоставляется под 5% годовых на весь срок кредита в рамках программы "Семейная ипотека".

Тем, у кого уже есть действующая ипотека и есть желание улучшить свои условия по кредиту, Запсибкомбанк дает возможность рефинансировать ипотеку по ставке от 9,4% годовых. В рамках программы "Семейная ипотека" ставка по рефинансированию – 5% годовых на весь срок кредита.

"Конечно, широкий перечень программ и выгодные процентные ставки – это начальные условия, по которым клиенты выбирают Запсибкомбанк, но условия обслуживания кредита также являются немаловажным аспектом выбора. Берем мы ипотеку один раз, а пользуемся кредитом весь срок. Поэтому для удобства можно настроить сервис автогашения, чтобы не забывать о дате платежа. Для клиентов также доступно досрочное полное или частичное гашение кредита в любое время, начиная со дня, следующего за днем оформления договора, с корректировкой сумм и графика последующих платежей. И конечно, неотъемлемым спутником ипотеки от Запсибкомбанка являются партнерские преференции. Если вы берете в ипотеку объект партнера банка – крупнейшего застройщика, то гарантированно получаете дисконт от стоимости недвижимости*", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

За подробной информацией об особенностях жилищных программ можно обратиться в любой офис Запсибкомбанка или подать онлайн- заявку на ипотеку на сайте банка.