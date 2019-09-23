В Тюмени стартовал отопительный сезон

12:00 23 сентября 2019
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В Тюмени с 23 сентября начинается отопительный сезон. В детские сады, школы и больницы тепло подали еще на прошлой неделе. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте.

Решение о начале отопительного сезона принимается, если среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней. Запуск тепла начинается постепенно, по графику, который составлен теплосетевой организацией.

ПО данным синоптиков, на этой неделе в областной столице ожидаются осадки, воздух днем будет прогреваться лишь до +5-+7 градусов, в среду и четверг возможен небольшой снег.

Теги: администрация Тюмени , отопительный сезон , отопление , прогноз погоды
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