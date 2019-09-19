В Запсибкомбанке действует сниженная ставка по ипотеке от 8,9%

Запсибкомбанк

На фоне постоянно меняющейся ситуации на рынке ипотечного кредитования Запсибкомбанк регулярно проводит мониторинг потребностей клиента и адаптирует условия программ кредитования под предпочтения заемщиков. Основная масса клиентов желает получить максимально комфортные условия по ставке кредитования: покупка жилья в ипотеку должна быть доступна всем. Именно поэтому одной из основных задач банка в рамках улучшения жилищных условий жителей региона является предоставление выгодных условий по ипотеке.

На сегодняшний день в Запсибкомбанке снижены процентные ставки по ипотечным кредитам на приобретение готового либо строящегося жилья. Теперь покупка жилья в ипотеку доступна по ставке от 8,9% годовых.

Кроме того, в банке действуют выгодные предложения на покупку земельного участка по ипотеке по ставке от 9,75% годовых, а для семей, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, ипотека предоставляется под 5% годовых на весь срок кредита в рамках программы "Семейная ипотека".

"Сделать ипотеку доступным кредитом — это наша задача в рамках поддержки улучшения жилищных условий жителей нашего региона. Мы считаем, что любой клиент, нуждающийся в собственном жилье должен получить максимально выгодное для себя условие по кредиту, будь то наш "зарплатник" или клиент, который никогда у нас не обслуживался. Сегодня комфортную ставку по ипотеке 8,9% годовых имеет возможность получить каждый клиент, оформляющий ипотеку в Запсибкомбанке. Дополнительные преимущества оформления ипотеки именно в нашем банке предоставляют наши партнеры — крупнейшие застройщики.

Приобретая объект у партнеров банка, вы получаете сразу два плюса и отличную ставку и скидку на недвижимость. Подробную информацию об особенностях жилищных программ вы можете получить на консультации в любом офисе Запсибкомбанка, а также подать заявку", — отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

По итогам первого полугодия 2019 года Запсибкомбанк вошел в Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года согласно рейтингу российских ипотечных банков.