Тюменские депутаты предлагают ввести единый тариф на теплоэнергию

Жильцам многоквартирных домов в Тюмени по-разному начисляют плату за теплоснабжение. Это вызывает недовольство населения и споры. Разобравшись в ситуации, депутаты городской думы предложили сделать единый для всех тариф на теплоэнергию. Предложение стало основным пунктом рекомендаций, принятых по итогам июньского Дня депутата по теме "Организация теплоснабжения в Тюмени. Взаимодействие единой теплоснабжающей организации с потребителями и управляющими организациями".

Напомним, в июне депутаты, представители городской администрации вместе с директором облдепартамента тарифной и ценовой политики Евгением Карташковым побывали в УСТЭК. Одним из основных был вопрос: почему теплоснабжающая организация в городе одна, а тарифы для всех разные. Оказалось, что меньше тариф у тех, чьи дома подключены к магистральным сетям. Больше причитается с собственников квартир в новостройках, потому что им приходится платить по экономически обоснованному тарифу. Причем с вводом очередного дома формируется новый тариф, и жильцы одинаковых, рядом стоящих домов могут платить за тепло разные суммы, потому что год сдачи этих объектов разный.

Изучив ситуацию, депутаты предложили рассмотреть возможность нивелировать разницу между тарифами в городе. "Соответствующая резолюция будет направлена в департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, где специалисты оценят техническую и экономическую возможность, какой в случае перехода на единый тариф будет нагрузка на бюджет", - отметил председатель постоянной комиссии городской думы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук.

По итогам большой работы на основе предложений депутатов Александра Захарова, Мурата Тулебаева, Евгения Бакро, Юрия Баранчука, Александра Гунбина и Александра Григорьева, а также аппарата гордумы сформированы рекомендации, касающиеся организации теплоснабжения города. Все рекомендации переданы в администрацию города, депутатам, УСТЭК, департаменту по тарифам и ценовой политике Тюменской области. Их исполнение находится на контроле постоянной комиссии городской думы по благоустройству и городскому хозяйству.

Тихонова Татьяна