Запсибкомбанк снова запустил акцию "Деньги к деньгам"

11 сентября стартовала традиционная для вкладчиков Запсибкомбанка акция "Деньги к деньгам".

Участники акции получат возможность выиграть до 10% от суммы пополнения вклада. Призы в акции "Деньги к деньгам" будут разыгрываться каждую неделю. Для пенсионеров шансы на победу выше в два раза.

Победители прошлых акций отмечают, что победа в акции стала приятным дополнением к привлекательным условиям по вкладам. Первый победитель будет определен уже 17 сентября.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. Пополнить действующий вклад (в рублях) с 11 сентября 2019 года по 6 октября 2019 года включительно удобным способом.

2. Зарегистрироваться в акции:

нажать кнопку "Участвовать" в e-mail;

или зарегистрироваться на сайте банка;

или отправить SMS с цифрой 2 на номер 2100, или +7 (922) 114-88-80 или +7 (903) 767-21-57;

или отправить ответное сообщение с цифрой 2 в Viber.

3. Участвовать в еженедельном розыгрыше до 10% от суммы пополнения вклада.

"Мы ценим традиции наших клиентов, которые год за годом выбирают Запсибкомбанк в качестве своего финансового партнера. Вклады Запсибкомбанка – это не только удачный способ сохранения и преумножения, но и отличные акции с призами. Акция "Деньги к Деньгам" давно полюбилась нашим клиентам за то, что они могут увеличить сумму пополнения вклада на 10%. Регистрируйтесь в акции "Деньги к Деньгам" и, возможно, именно вы станете победителем!" – прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".