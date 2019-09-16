В Богандинский индустриальный парк зашли четыре компании с объемом инвестиций в 222 млн рублей

Новыми резидентами индустриальных парков Тюменской области стали компании "Зенит", "Ларта-Фильтры", "Авангард" и "Промтехэксперт". Они одобрены Экспертным советом и получили право реализации своих проектов на площадке парка "Богандинский".

Суммарный объем инвестиций проектов составит более 222 млн рублей, на новых предприятиях будет создано 119 рабочих мест.

Самый большой проект, с инвестициями в 200 млн рублей, реализует "Зенит". На новой площадке компания будет производить геосинтетические материалы. Первую партию продукции завод выпустит в декабре 2022 года.

"Ларта-Фильтры" на новой площадке займется промышленным производством фильтрующих волокнисто-пористых элементов, "Прометхэксперт" - жидких моющих средств. Первую продукцию предприятия планируют выпустить в 2020 году.

Инновационная компания "Авангард" производство кормовых и пищевых продуктов на основе экогидролиза зерновых культур и отходов их переработки запустит в середине 2021 года.

"Предприятия "Авангард", "Прометхэксперт" и "Ларта-Фильтры" расположатся в цехах промышленного бизнес-инкубатора. Этот новый формат мы заявили в прошлом году как переходный, позволяющий малым и средним предприятиям запустить мелкосерийное производство, с последующим масштабированием и переносом его на собственную площадку в индустриальном парке. Очень рады, что он пользуется спросом у инвесторов", - прокомментировала событие генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

В агентстве отмечают, что компания "Авангард" начала свою деятельность в Тюменской области в качестве одного из первых победителей "Битвы стартапов" форума InnoWeek в 2017 году. Получив помощь правительства Тюменской области, инновационный стартап за два года разработал и пустил в эксплуатацию опытный образец, а теперь разворачивает мелкосерийное производство на площадке региональных индустриальных парков. Таким образом "Авангард" стала первой компанией, прошедшей все этапы цепочки комплексной поддержки инновационных предприятий правительства региона.