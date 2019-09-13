Тюмени не хватает хороших айтишников, считают в hh.ru

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Ко Дню программиста, который отмечается 13 сентября, в HeadHunter проанализировали рынок труда в сфере информационных технологий в Тюменской области, Югры и Ямала. Оказалось, что по количеству открытых здесь вакансий IT-сфера занимает девятое место. В этом году на нее приходится 5,6% от общего числа предложений работодателей.

Чаще всего работодатели ищут программистов, IT-инженеров, специалистов по телекоммуникациям и по продажам. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 45 тысяч рублей. Помимо достойного дохода работодатели готовы предложить различные бонусы. Среди них выделяются удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, возможность работать из дома, гибкий график, уютный офис, корпоративные мероприятия, ДМС, подарки по праздникам и оплата сверхурочного рабочего времени.

"На одну вакансию в сфере IT в Тюменской области приходится 3,8 резюме, в ХМАО – 4,6, в ЯНАО – 3,4. Налицо недостаток кадров, ведь нормой считается 5-6 резюме на место. Ситуация с нехваткой хороших "айтишников" сохраняется на протяжении нескольких лет, и в ближайшей перспективе существенных перемен не предвидится, – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В таких условиях работодателям важно понимать, по каким критериям IT-специалисты выбирают место трудоустройства". Один из опросов hh.ru показал, что кроме достойной оплаты труда для них очень важны широкие возможности карьерного роста, оборудованное рабочее место и оплата дополнительного обучения. При этом 87% IT-специалистов отмечают, что при условии максимальной заботы со стороны работодателя они были бы готовы работать больше положенного времени.

Среди фактов, которые заметно отличают IT от представителей других специальностей, эксперты отмечают отказ от выполнения задач, не связанных напрямую с их обязанностями. Кроме того, они не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства, для них не так важна транспортная доступность, инфраструктура офиса, наличие парковки. Положение компании на рынке тоже не всегда является ключевым фактором выбора работодателя IT-специалистом: многие готовы пойти в малоизвестный стартап просто ради интересного проекта. Привлекательность задачи и самого продукта имеет очень большое значение.