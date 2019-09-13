Запсибкомбанк принял участие в Дне знаний для предпринимателей

11 сентября в Тюмени в ДК "Нефтяник" прошел VII бизнес-форум "День знаний для предпринимателей", официальным партнером которого выступил Запсибкомбанк.

В этом году темой мероприятия стала "Цифровая трансформация бизнеса". Цифровая подача информации приводит к изменениям традиционных способов ведения бизнеса и влияет на конкурентоспособность компаний. Благодаря цифровым технологиям в бизнес-процессе, предприниматели могут оптимизировать работу сотрудников, экономить ресурсы, создавать вовлекающий контент и использовать современные каналы коммуникации. По этой тематике делились своим опытом с предпринимателями спикеры местного и федерального уровня.

Сотрудники Запсибкомбанка присутствовали на мероприятии, консультировали участников форума по финансовым вопросам бизнеса, обменивались контактами, а также вручали полезные бизнес-книги.

"День знаний для предпринимателей – одно из самых масштабных образовательных мероприятий Тюмени, которое открывает осенний деловой сезон. Мы были рады разделить с предпринимателями радость от получения новых знаний, а также всегда готовы поделиться многолетним опытом в сфере финансов для бизнеса", - отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.