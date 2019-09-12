Запсибкомбанк обновил кредитную супер-карту "100 дней без %"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк улучшил условия по кредитной Супер-карте "100 дней без %" - теперь снимать кредитные средства можно бесплатно. Для клиентов, получающих заработную плату на карту Запсибкомбанка, отменена комиссия за обслуживание карты. Для остальных клиентов бесплатное обслуживание доступно при активном пользовании картой.

Кредитная карта "100 дней без %" дает возможность без процентов использовать средства банка 100 дней, более трех месяцев, и снять наличные без комиссии в первые семь дней после выдачи карты.

Кредитная Супер-карта Visa Gold предоставляет пользователям следующие опции:

Льготный период 100 дней на покупки и снятие наличных. Чтобы использовать средства без процентов в течение 100 дней клиенту не требуется вносить какие-либо минимальные платежи;

Лимит - до 600 000 рублей;

Возврат с покупок 5% в категориях "Мой автомобиль" или "Моя красота и здоровье". Пользователь сам выбирает бонусную категорию;

За год можно накопить и потратить до 15 000 бонусов (рублей);

Оплата покупок смартфоном или носимым устройством. Для этого добавьте карту в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

"Для большего комфорта пользования кредитной картой "100 дней без %", мы решили расширить ее возможности. Теперь помимо длительного льготного периода в 100 дней, клиент получает возможность бесплатного снятия кредитных средств. При активном пользовании картой комиссия за карту не взимается, а для зарплатных клиентов мы отменили и это условие", - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить кредитную Супер-карту "100 дней без %" вы можете на сайте или в офисе банка.