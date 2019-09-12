Седьмой День знаний тюменские предприниматели посвятили цифровизации бизнеса

День знаний для предпринимателей 11 сентября собрал в Тюмени более 1400 участников и 16 федеральных и региональных экспертов из сферы цифровых технологий.

В этом году бизнес-форум созвучен сразу двум нацпроектам, которые предстоит реализовать стране до конца 2024 года: "Малое и среднее предпринимательство" и "Цифровая экономика", отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников мероприятия.

Глава региона сообщил, что согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Тюменской области за шесть лет должно появиться 44 тысяч новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Однако в нынешних экономических реалиях, при постоянно меняющемся законодательстве поставленную цель сложно достичь без сотрудничества бизнеса и власти. "Если бы темпы роста российской экономики превышали среднемировые, достигнуть этой цели было бы проще. Но с учетом прогнозов Минэкономразвития, задача становится нетривиальной, и нам не обойтись без активной позиции предпринимателей, без их веры в будущее", – подчеркнул глава региона.

Тюменская область предлагает предпринимательству различные меры государственной поддержки, причем они постоянно совершенствуются и дополняются. Например, с этого года выделяются субсидии на покупку для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она для бизнеса не превышала пяти процентов в год. "По нашим данным, это самая низкая ставка по лизингу в стране", – сообщил Александр Моор. Пока региональное правительство на выделило 50 млн рублей, но если будет спрос, эта сумма может увеличиться. Главная цель поддержки бизнеса заключается в создании новых рабочих мест для жителей региона, напомнил губернатор и рассказал о нескольких законодательных инициативах, с которыми в ближайшее время планирует обратиться в государственную и областную думы.

Губернатор подчеркнул, что регион и дальше продолжит оказывать всемерную поддержку предпринимателям, но важно, чтобы и сам бизнес стремился к развитию, внедрял у себя более эффективные бизнес-модели, пользовался современными сервисами. Цифровизация, использование современных технологий - одно из ключевых условий в конкурентной борьбе", - отметил Моор и призвал участников форума активно пользоваться всеми преимуществами, которые могут дать цифровые технологии, и научиться извлекать из них выгоду.

"Внедрение ИТ-технологий меняет модели ведения бизнеса. Нужно быть готовыми к тому, что модель бизнеса, которую вы используете сегодня, через какое-то время будет нежизнеспособна. Возможность и необходимость своевременного изменения и адаптации бизнес-модели я считаю наиболее важным результатом осмысления темы этого Дня знаний", - сказал губернатор.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло напомнила, что форум является площадкой для диалога бизнеса и власти, выработки общих решений. "Именно бизнес и власть являются той ключевой силой, которая создает экономику, двигает ее и задает вектор этой экономике. Тема "Власть и бизнес: жизнь в цифровой среде" продиктована временем, отметила Лариса Невидайло. С каждым годом технологии совершенствуются, появляются новые цифровые инструменты. Но если раньше бизнес сам решал, пользоваться технологиями или нет, то теперь их использование все чаще становится обязательным условием для работы. Онлайн-кассы, чипирование товаров, ФГИС "Меркурий" и другие информационные системы, в которых приходится работать и власти, и бизнесу, призваны упростить жизнь предпринимателей. Они удобны в получении разрешений, справок, лицензий. А еще это учет, прозрачность финансовых потоков и так далее. Но даже не это, по словам правозащитника, настораживает предпринимателей. Часто цифровизация требует дополнительных финансов, к тому же ни одна из систем не заработала сразу. Однако и эти минусы не повод для того, чтобы отказываться от технологий, которые помогут вывести бизнес на новый уровень. "Иногда цена, которую мы платим за развитие в моменте, нам кажется чрезмерно высокой, но нужно увидеть будущее", - отметила спикер и рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

Те, кто давно в бизнесе, должны понимать, что потребители товаров и услуг существенно изменились, и это важно учитывать. "Людям нужно государство цифровое, отвечающее их компетенциям и требованиям. Другая экономика — прозрачная, понятная и удобная им как клиентам — другой уровень сервиса, отвечающий их потребительским сценариям", — резюмировала свое выступление Лариса Невидайло и выразила уверенность, что участники форума на многие свои вопросы найдут ответы.

После официальной части предприниматели могли узнать об опыте и успешных кейсах приглашенных спикеров, обсудить актуальные вопросы, поделиться друг с другом опытом в решении проблем. Особенностью седьмого по счету форума стало то, что тематические площадки проходили последовательно и желающие могли стать участниками каждой из них. Завершился день встречей с Тиной Канделаки.