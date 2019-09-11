В Тюменской области выберут лучших экспортеров

Конкурс "Экспортер года Тюменской области" пройдет среди предприятий среднего и малого бизнеса. Призовой фонд составляет 750 тысяч рублей.

Лучшие экспортеры будут определены среди действующих тюменских предприятий, поставлявших за границу товары или услуги в 2018 году. Победителей выберут в нескольких номинациях: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Еще одна номинация — "Прорыв года".

Максимальные баллы участники могут получить по критериям: объем и доля экспорта продукции за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспортной продукции и проведение рекламных кампаний за рубежом.

Центр поддержки экспорта Тюменской области принимает заявки на участие до 1 ноября. Победители этого года получат финансовую поддержку на развитие компаний, в том числе торговых отношений, а также будут выдвинуты на всероссийскую премию правительства РФ в области международной кооперации и экспорта.