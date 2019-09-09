Ученые РАН дали свою оценку Тобольской промплощадке СИБУРа

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Сотрудники Российской академии наук побывали на действующем производстве "СИБУР Тобольска" и площадке "ЗапСибНефтехима". Делегацию из тридцати ученых возглавил вице-президент РАН, директор института органического синтеза Уральского отделения РАН Валерий Чарушин. Это первый визит в город такой представительной делегации ведущего научного института страны, отмечают в компании.

Ознакомившись с технологиями производства, в том числе по минимизации воздействия на окружающую среду директор института нефтехимического синтеза РАН Антон Максимов отметил бережное отношение к экологии. "Это предприятие создано на основе самых современных технологий, которые вряд ли окажут большее влияние на окружающую среду, чем автомобили, ездящие по Тобольску. Это очень большой рывок для нашей страны. Такого масштаба предприятий в России не строили очень давно", - считает Максимов.

Среди перспективных направлений - партнерство институтов промышленной экологии, экологии растений и животных Уральского отделения РАН в дополнение к уже проводимой совместной работе с комплексной научной станцией Тобольска.

Сотрудниками станции и тобольских предприятий СИБУРа реализован десяток совместных природоохранных проектов. Научная станция ежегодно проводит исследования и мониторинг биоразнообразия растений и животного мира вокруг промышленных площадок СИБУРа. Отдельно ученые изучали, влияют ли факелы "СИБУР Тобольска" на маршруты передвижения птиц, придя к отрицательному ответу. Аналогичные исследования будут организованы после запуска "ЗапСибНефтехима". Также компанией был поддержан проект по исследованию биоразнообразия Абалакского заказника.

"Самым масштабным совместным с научной станцией проектом является экотропа СИБУРа, получившая национальную экологическую премию имени Вернадского, - сказал генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов. - С 2016 года ее посетили более 1200 человек и своими глазами увидели, что даже редкие, краснокнижные растения комфортно себя чувствуют в 1,5 километрах от действующего нефтехимического производства".

Убедились в этом и представители РАН, прошедшие по одному из трех маршрутов экотропы.

"В самом начале тропы я обратил внимание, что на деревьях растет много лишайника. Это показатель чистого воздуха. К примеру, в районах оживленных автотрасс лишайников не увидеть из-за выбросов от работы двигателей, - поделился наблюдениями научный руководитель института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир Богданов. - Экотропа имеет важное просветительское, научное, природоохранное значение, и можно только приветствовать создание таких проектов. Здесь легко познакомиться с дикой природой людям всех возрастов и получить профессиональное разъяснение о любых явлениях природы на данной территории".

Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор ООО "СИБУР": - Мы ведем системную работу с российскими научными институтами, которая строится по принципу двустороннего движения. Когда мы видим какую-то бизнес-возможность, мы обращается к отечественным ученым с вопросом, могут ли они разработать то, что нам необходимо. И наоборот всегда выслушиваем, какие идеи есть у них, как применить их к бизнесу, можно дли превратить идею в технологию, а технологию - в промышленную мощность.

Помимо экологии, учение обсудили исследования в части технологии производства биоразлагаемых полимеров, темы материаловедения, математического моделирования. "У нас есть институт математики и механики с мощным суперкомпьютерным центром. На совещании звучали предложения по развитию цифровизации СИБУРа, более эффективному использованию математического моделирования при реконструировании материалов, оценке их свойств. Здесь могли бы быть полезны наши математики",- предложил Валерий Чарушин.