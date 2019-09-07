Средний размер ипотеки в Тюменской области — 2,4 млн рублей

За январь–июль 2019 года жителям Тюменской области, с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО, предоставлено 28 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 67 млрд рублей. По объемам выданных ИЖК Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает 4-е место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Основной объем ипотечных кредитов — более 32 млрд рублей (48%) получили жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на заемщиков юга области и Ямала приходится по 21 и 14 млрд рублей соответственно.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, увеличилась за год на 11% и на 1 августа 2019 года составила 399 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов незначительна — менее 1%.

Средний размер ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2,4 млн рублей, средний срок выдачи — 18 лет и 4 месяца, сообщает

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок и на рынке ипотечного кредитования. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в июле составила 10,2% годовых, с начала года максимального значения она достигала в апреле — 10,6% годовых.