Ведущие эксперты расскажут тюменским предпринимателям о своем опыте в цифровизации бизнеса

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На форум "День знаний для предпринимателей" тюменцы пригласили лучших экспертов области по цифровизации и спикеров из Москвы, а также предприниматели и профессионалы нашего региона, создавшие мощные компании за счет внедрения цифровых систем.

ПО традиции откроет форум губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем приветственном слове "Цифровизация как основа экономического роста региона" он обратит внимание на такую важную стратегию, как цифровизация региона. Эта тема неслучайно привлекает правительство области: она способна помочь в решении задачи построения мощной конкурентоспособной экономики региона.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и член генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Лариса Невидайло (Тюмень) выступит по теме "Цифровая трансформация органов власти и изменения порядка взаимодействия с бизнесом". Речь пойдет об основных цифровых изменениях, произошедших во взаимодействии контрольно-надзорных органов с бизнесом. Эта тема будет рассмотрена в разных плоскостях, в частности будут даны причины подобных изменений и их выгоды для обеих сторон, а также конкретные рекомендации для малого и микробизнеса по построению отношений с цифровой властью.

Генеральный партнер форума, управляющий Западно-Сибирским банком ПАО Сбербанк Владислав Шиленко (Тюмень) расскажет о цифровизации банковского сектора.

Сооснователь Университета "Синергия", инициатор венчурного фонда "Синергия Инновации", исполнительный директор ООО "Корпорация "Биоэнергия", кандидат экономических наук, доцент Вадим Лобов (Москва) даст прогнозы на ближайшее будущее.

В теме "Цифровизация как неизбежность для эволюции жизни и бизнеса" он расскажет о качествах лидеров нового времени, которые будут активизировать цифровую трансформацию, даст конкретные рекомендации по созданию сильных команд и компаний, которые будут успешны в цифровом будущем.

Президент группы компаний "Автоград", депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин ответит на вопрос, каковы вызовы цифрового времени и проблемы с персоналом в будущем. Спикер коснется темы изменения функционала бизнеса, связанного со входом в "цифру". И подробно расскажет об одном из самых важных факторов успешности компании — о персонале, и о том, как подготовить кадры к диджитал-изменениям.

Проблему подбора квалифицированных сотрудников, обладающих новыми компетенциями на дискуссии "Кадры для цифровизации бизнеса" учатники форума смогут обсудить с лучшими экспертами в области построения сильных коллективов. Экспертный совет составят основатель федеральной риэлторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер и руководитель проектного офиса "Высшая инженерная школа EG", ТИУ Алексей Пимнев.

Ильдар Хусаинов также поделится своим мнением о том, в чем плюсы цифровизации для современных предпринимателей и как с помощью новых инструментов можно влиять на доходность бизнеса. Он разберет конкретные кейсы внедрения цифровизации в компании "Этажи": расскажет об основных изменениях в системе работы, обучении сотрудников и маркетинге. И, конечно, о том, как сократить издержки и увеличить прибыль на внедрении цифровизации.

Генеральный директор digital компании "Архитектор", эксперт в области маркетинга недвижимости, консультант по управлению предприятием Марсель Габдульманов (Тюмень) выступит с докладом "Самые денежные диджитал-стратегии – 2019. Почему привычный набор инструментов сливает деньги в трубу". В выступлении он затронет темы взаимодействия бренда с клиентом: о лояльности человека бренду, влияния интернет-маркетинга на успешность и эффективность компании и о работе с каналами современной коммуникации.

Основатель международного сообщества предпринимателей "MyBusiness.Community" Евгения Роньжина (Москва) расскажет о комьюнити-менеджмент или комьюнити-маркетинг и новых способах монетизации. Стоимость клиента растет ежегодно, информационный шум увеличивается, сервисы, которые позволяют отключать рекламу, становятся все более популярными. Как в этих условиях выводить на рынок новые продукты? Как выдерживать конкуренцию? Как увеличивать количество повторных клиентов? Об этом расскажет наш гость из Москвы. Затронув темы эффективности маркетинга, она даст конкретные кейсы по взаимодействию с бизнес-сообществами и продвижению продуктов в онлайн.

Опыт Евгении будет интересен многим: за пять лет она создала бизнес-сообщество в 67 городах и 12 странах мира; среди клиентов и партнеров: Университет и Школа Бизнеса "Синергия", "Сбербанк", Министерство экономического развития РФ.

Общественный деятель, предприниматель, руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС; основатель и председатель совета директоров международной платформы трансграничной торговли "Global Rus Trade" Анна Нестерова (Тюмень) станет спикером по теме "Международная торговля на глобальных платформах". Платформы для международной торговли открывают огромные возможности производителям, однако важно быть в курсе особенностей работы с ними и их функционированием на российском рынке.

После окончания бизнес-форума свой мастер-класс проведет Тина Канделаки на тему "Здоровая жизнь: приведи в порядок тело, разум и бизнес".

Тина Канделаки – не только известная ведущая и общественный деятель, но и борец за идею здорового образа жизни. Ее цель – мотивировать как можно больше людей на правильную организацию жизни, на занятия спортом, здоровое питание и уход за собой.

Телеведущая и предприниматель расскажет о борьбе с синдромом хронической усталости, биохакинге и правильной работе с гормонами. Правильно настроить цифровые потоки вокруг себя, создать здоровую атмосферу, придерживаясь основных принципов обновления очень важно для любого человека, а особенно — для бизнесмена.

"Любовь к себе – это главная супер-способность человека, к которой мы будем стремиться и после того, как изобретем таблетку от всех болезней. Обрести ее можете только вы сами – так что не откладывайте свое счастье на завтра", – призывает Тина Канделаки.

Для того, чтобы посетить мастер-класс Тины Канделаки необходимо приобрести билет. Участие в самом бизнес-форуме бесплатное. Регистрация и программа "Дня знаний для предпринимателей" здесь.

Форум пройдет 11 сентября во Дворце культуры "Нефтяник" (улица Полины Осипенко, 1). С 9:00 до 18:00 - основная часть, вход свободный, с 19:00 до 20:00 - мастер-класс, вход по билетам.

Организаторами форума выступают ТРО ООО "Деловая Россия", Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", "Мой бизнес".

Генеральный партнер - ПАО "Сбербанк", официальный партнер - ПАО "Запсибкомбанк", партнер форума - "Страна Девелопмент", бизнес-партнеры - АО "Мостострой-11", типография "Экспресс" и "Деловой мир". Генеральный информационный партнёр: Т+В.