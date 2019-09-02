Запсибкомбанк вошел в ТОП-3 лидеров рейтинга "Лучшие предложения по семейной ипотеке"

Запсибкомбанк

Согласно рейтингу аналитического департамента "Выберу.ру", Запсибкомбанк с программой "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" занял 3-ю строчку рейтинга предложений среди банков России. При составлении рейтинга учитывалась сумма факторов: процентная ставка по кредиту, размер ежемесячного платежа и надежность банка.

Особенности программы:

ставка 5% действует на весь срок пользования кредитом;

жилье — как строящееся (доля), так и готовое (новостройка);

действующий сертификат на материнский капитал принимается в сумме первого взноса по ипотеке.

"Ипотека с господдержкой позволяет семьям с детьми взять жилье большей площади или снизить ежемесячный платеж по текущей ипотеке. По нашим данным, средняя сумма кредита составляет 2,7 млн рублей. Например, при покупке двухкомнатной квартиры за 2,5 млн рублей, платеж в месяц — 10700 рублей, если в планах трехкомнатная квартира, платеж при стоимости квартиры 3,4 млн рублей также будет вполне приемлемым для семьи — 14600 рублей. Ипотека по льготной ставке — это оптимальная возможность для семей приобрести собственное жилье или улучшить жилищные условия. Мы и дальше продолжим развивать наши программы и предоставлять клиентам льготное кредитование", — прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробная информация об оформлении ипотеки под льготную ставку 5% или рефинансирование текущей ипотеки любого банка — на консультации в ближайшем офисе Запсибкомбанка. Больше информации о программе — на странице банка "Ипотека семейная под 5%".