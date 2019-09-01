Птицефабрика "Тюменский бройлер" налаживает связи с сетью общественного питания

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" налаживает сотрудничество с федеральными, международными торговыми сетями и сетями общественного питания. Например, рост объёмов поставок в KFC в 2019 году составил 10% по отношению к прошлому году.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, мощность шести новых корпусов птицефабрики составляет 7 тысяч тонн мяса птицы в год. Благодаря их запуску общий объем производства "ПРОДО Тюменского бройлера" увеличился на 20% – до 40 тысяч тонн в год.

"Инвестиционная составляющая, безусловно, сыграла свою роль в таких показателях, но в то же время надо учитывать, что уже сейчас птицефабрика выпускает более 180 наименований продукции под федеральными брендами группы "ПРОДО"", - отметила директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района Оксана Величко.

За последний год в 2,5 раза увеличился объем халяльной продукции бренда "Халиф", доля в общем объеме продаж всех брендов выросла с 1% до 5%.