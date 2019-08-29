Снова на учебу: банк запустил акцию для родителей школьников и студентов

Запсибкомбанк

Дополнительное образование детей и подростков продолжает набирать популярность в России. По данным Мониторинга экономики образования*, более 60% детей посещают внешкольные занятия, а каждый пятый родитель нанимает репетиторов, чтобы "подтянуть" отдельные предметы. В списках курсов, предлагаемых для молодежи разных возрастов, можно найти далеко не только классические музыкальные и спортивные секции, но и школы программирования и компьютерной графики, юношеские бизнес-школы и другие направления, которые могут стать основой для будущей профессии. Студенты тоже не останавливаются на учебной программе своей специальности: многие одновременно получают дополнительное высшее образование, например, по курсу иностранного языка. Однако большинство специальных курсов становятся дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.

Специально для родителей, решивших вкладывать в будущее своих детей уже сегодня, Запсибкомбанк запустил акцию "Школьный кредит". Продукт позволяет оформить в кредит без обеспечения до 400 000 рублей на срок до 5 лет по ставке от 11% годовых. Деньги можно потратить на любые цели – покупку компьютера и других гаджетов для учебы, оплату курсов дополнительного образования, репетиторов углубленной подготовки для сдачи ЕГЭ или учебы за границей, спортивные и творческие секции и многое другое. Банк не ограничивает своих клиентов в целях кредитования. К тому же условия досрочного гашения в любой день с пересчетом процентов станут еще одним преимуществом. При этом для клиентов, которые получают заработную плату на карту банка, требования к документам сведены к минимуму.

"В наше время многие дети с самого раннего возраста живут по насыщенному графику. Еще до начала школы родители стремятся помочь ребенку развить спортивные или творческие способности. Радует, что сейчас возможности не ограничены, и рынок дополнительного образования предлагает курсы на любой вкус. Среди наших клиентов много семей с детьми, и мы пониманием, насколько важна для них забота о будущем. Уверены, что акция "Школьный кредит" будет пользоваться популярностью у родителей детей всех возрастов", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.