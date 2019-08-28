Запсибкомбанк приглашает на День знаний для предпринимателей — 2019

Запсибкомбанк

Открыта регистрация на VII ежегодный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей" на сайте //studyforbusiness.ru/ . ПАО "Запсибкомбанк" является официальным партнером мероприятия.

В седьмой раз более 1000 предпринимателей Тюменской области соберутся на форуме, в рамках которого эксперты и представители бизнес-сообщества регионального и федерального масштаба расскажут о трансформации способов ведения бизнеса и интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы. Кроме того, будут обсуждаться актуальные темы и тренды цифровизации: цифровая эволюция органов власти и изменение порядка взаимодействия с бизнесом, вызовы цифрового времени и проблемы с персоналом в будущем, каналы современной коммуникации с клиентами, выгоды и плюсы цифровизации для современных предпринимателей и т.д. Откроет форум губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Запсибкомбанк традиционно поддерживает бизнес-мероприятия для предпринимателей и ежегодно выступает партнером Дня знаний для предпринимателей. Мы приглашаем всех корпоративных клиентов банка на форум и будем рады разделить радость от получения новых знаний и практик!" — прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Место проведения: Дворец культуры "Нефтяник" (г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)

Дата: 11 сентября 2019 года

Время: с 9:00 до 18:00 (основная часть, вход свободный)

Зарегистрируйтесь на форум здесь: //studyforbusiness.ru/