Предпенсионеры могут бесплатно пройти профобучение

Работающие и безработные жители Тюменской области предпенсионного возраста могут без каких-либо финансовых затрат повысить квалификации, необходимые для выполнения профессиональных задач. Обучение организуется в рамках национального проекта "Демография".

Обучение работающих осуществляется в целях сохранения занятости на прежнем месте работы. Новые заниня и навыки можно получать с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности. Возможно использование дистанционных образовательных технологий в зависимости от выбранной образовательной программы. Сроки освоения образовательных программ - не более трех месяцев.

Чтобы стать участником проекта, гражданам необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства и предоставить следующие документы:

паспорт или документ, его заменяющий;

копию трудовой книжки;

и программу реабилитации, если соискатель является трудоспособным инвалидом.

Работодатели также могут инициировать прохождение обучения или повышение квалификации своих сотрудников и обратиться для этого в центр занятости населения.

Всего с начала года в рамках проекта уже повысили свою квалификацию 164 человека. Еще 116 обучаются в настоящее время, сообщается на сайте обласного правительства.