Технопарк поддержит производителей безлактозного мороженого, VR-очков и корзины-робота

Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился шестью новыми проектами. Среди них производство натурального мороженого, VR-очки для аквааттракционов, корзина-робот для продуктовых магазинов и мобильные приложения. Таковы результаты августовского заседания экспертного совета.

Компания "КАСКАД-ПРО" представила систему процессного управления и регламентации процессов деятельности организации. Модель позволяет пользователю, будь то руководитель, аналитик, менеджер ИТ или рядовой сотрудник, получить доступ к единой "базе знаний" о деятельности организации, пояснил суть проекта его соавтор Александр Рябинин.

Проект "AquaVR" от компании "Технопарк-Т", используя технологии дополненной и виртуальной реальности, позволит посетителям аквапарков получить новые ощущения. Командой проекта уже разработана технология производства влагозащитных VR-очков под названием "AquaVR", специальное программное обеспечение для соответствия контента с движением в аттракционе. Аквапарк в такиз очках видится в реальном времени, но в контент могут добавляться птицы, выпрыгивающие дельфины и так далее, рассказал руководитель компании Николай Гордиенко.

Натуральное мороженое "Пашуня" представил автор проекта Евгений Щепин. Особенность продукта втом, что его смогут есть диабетики и люди с непереносимостью лактозы. В тюменских магазинах и в Иннополисе (Татарстан) мороженое уже можно приобрести.

Также статус резидента получили проекты: "Программа систематизирования и автоматической идентификации отраслевых баз данных" (ООО "НефтьГазСервис Навигатор"), "YouTool - мобильное приложение для аренды, ремонта, торговли электроинструментом" (ООО "Дженезис"), "Paycon - корзина-робот для автоматизации покупок в продуктовом магазине" (ООО "Пэйкон-технолоджи").

Прошедшее заседание Экспертного совета уже четвертое в 2019 году и 54-е в истории технопарка. Прием заявок на получение статуса резидента ведется круглогодично. Следующее заседание совета состоится в октябре, сообщает пресс-служба технопарка.