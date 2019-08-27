Клиники России повышают качество обслуживания пациентов с помощью IT-разработки тюменцев

Тюменцы разработали программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO. Его удобство и преимущество оценили уже в 40 городах России.

Программно-аналитический комплекс позволяет упорядочить организацию работы учреждения: оперативно взаимодействовать с пациентами, персоналом, вести складской учет, меддокументацию, контролировать финансовые потоки, развивать маркетинг и сервисы.

Matrix GO используют во Владивостоке, в Нижегородской, Липецкой, Московской, Вологодской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Недавно комплекс установила сеть клиник в Тюмени. Есть хорошие перспективы развития в Москве, Ярославле и Воронеже. Работа над совершенствованием Matrix GO продолжается, отмечает автор идеи программно-аналитического комплекса, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов: