Тюменский экспорт дорос до 1,27 млрд долларов за полгода

Предприятия Тюменской области по итогам шести месяцев 2019 года экспортировали своих товаров и услуг на сумму 1,27 млрд долларов США. Это на 20 млн долларов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем в экспортных поставках-2019, как и прежде, составляют топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности.

В несырьевом неэнергетическом экспорте рост показателей наблюдается в группе товаров:

машины, оборудование и другие транспортные средства - с 11,3 до 37,0 млн долларов

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - с 8,7 до 10,8 млн долларов

металлы и изделия из них - с 3,5 до 4 млн долларов

помимо этого, тюменцы поставляли за рубеж текстильные изделия, обувь, кожевенное сырье и пушнину.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, эта положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе:

Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить новое направление. Работая инициативно и системно, мы сможем решить поставленные серьезные задачи в национальном проекте.

Одно из важных направлений работы в развитии экспорта - повышение активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж. Количество таких мероприятий увеличилось в три раза.

В 2018 году Центром поддержки экспорта были организованы бизнес-миссии в Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Туркменистан, проводились консультации с предприятиями по поставкам продукции в Германию. В результате в 2019 году поставки по этим направлениям увеличились, в том числе и среди тех стран, которые ранее сотрудничали с Тюменской областью (ОАЭ, Германия, Дания, Алжир, Египет, Великобритания, Венгрия, Италия, Испания, Польша, США). Так, экспорт в Германию вырос почти в три раза, в ОАЭ – в пять с половиной раз, в Египет – в четыре раза.

Также в этом году предприниматели региона впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.

У тюменского предпринимателя сегодня есть масса инструментов для выстраивания деятельности за пределами России, отмечает директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов:

Можно воспользоваться различными мерами государственной поддержки, действующих в регионе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пройти обучение, получить консультацию или содействие в лицензировании деятельности, поиске контрагента и проведении переговоров с потенциальными клиентами. Мероприятия, стимулирующие экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки, реализует Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Информацию о мерах поддержки предпринимателей, желающих работать на экспорт, можно уточнить у руководителя Центр Сергея Полухина по телефону: +79698097409.