В Тюмени предприниматели узнают о фишках в цифровизации бизнеса и поговорят с Тиной Канделаки о теле, деле и разуме

Фото - пресс-служба бизнес-форума «День знаний для предпринимателей»

Более тысячи человек съедутся в Тюмень для участия в форуме "День знаний для предпринимателей". В этом году его главной темой станет цифровая трансформация бизнеса.

Своим опытом преобразования организаций с бизнесменами 11 сентября готовы бесплатно поделиться местные и московские спикеры.

На форуме пойдет речь о плюсах цифровизации для современных предпринимателей, новейших инструментах бизнеса, современных каналах коммуникации, выгодных диджитал-стратегиях, биохакинге и международной торговле на глобальных платформах. Бизнесмены будут говорить о личном опыте цифровизации бизнеса, подготовке сотрудников к нововведениям и о поиске кадров будущего.

Впервые в Тюмени одним из экспертов с уникальным мастер-классом по вопросам автоматизации бизнеса “Деловая среда” выступит спикер-практик по автоматизации менеджмента, собственник проекта installCRM, собственник IT-компании ITOTDEL.PRO Михаил Галейченко. Он расскажет, как управлять жизнью, командой и бизнесом, используя современные технологии, об IT-решениях, которые помогут менеджерам стать более эффективными, а компаниям более прибыльными. "В результате мастер-класса вы получите мощный заряд мотивации, увидите много возможностей для развития своего бизнеса", - обещают организаторы.

О конкретных инструментах и личных фишках по монетизации, конкуренции, повышению эффективности маркетинга, а также о том,как создавать свои сообщества или продвигать свой продукт через существующие расскажет Евгения Роньжина, основатель международного сообщества предпринимателей MyBusiness.Community.

Помимо этого, на форуме выступит специально приглашенный спикер Тина Канделаки с темой "Здоровая жизнь. Приведи в порядок тело, разум и бизнес". Для посещения мастер-класса телеведущей необходимо приобрести билет.

Регистрация и программа "Дня знаний для предпринимателей" здесь. Форум пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" (улица Полины Осипенко, 1) 11 сентября. Основная часть форума запланирована на 9:00-18:00, вход на нее свободный. С 19:00 до 20:00 пройдет мастер-класс с Тиной Канделаки, необходима оплата.

Организаторы: ТРО ООО "Деловая Россия", Правительство Тюменской области при поддержке Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Генеральный партнер – ПАО "Сбербанк".

Партнер форума – "Страна Девелопмент".

Партнер форума – "Мой бизнес".

Бизнес-партнер – АО "Мостострой-11".

Официальный партнер – ПАО "Запсибкомбанк".