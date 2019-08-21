Запсибкомбанк принял участие во встрече застройщиков в Новом Уренгое

Запсибкомбанк

Встреча представителей администрации, застройщиков и кредитных организаций по вопросу перехода на проектное финансирование долевого жилищного строительства с использованием эскроу-счетов на территории ЯНАО прошла в Новом Уренгое.

Обсуждение результатов работы перехода на проектное финансирование, как со стороны контролирующих органов, так и непосредственно застройщиков, заслужило особое внимание участников мероприятия. В ходе встречи был организован прямой диалог между представителями местной власти, застройщиками и банками, которые могли задать друг другу вопросы и узнать актуальную информацию из первоисточников.

От лица Запсибкомбанка выступила директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых с докладом на тему "Актуальные вопросы перехода на проектное финансирование и открытия счетов эскроу".

"Администрацией ЯНАО был организован полезный диалог для всех участников строительного рынка. Для Запсибкомбанка большая честь участвовать в подобной встрече. Нам удалось пообщаться с застройщиками и ответить на возникающие вопросы в рамках перехода на проектное финансирование, а также получить обратную связь по условиям и предложениям банка, которую обязательно учтем в дальнейшей работе", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.