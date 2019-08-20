Тюменская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса в Афганистан

Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Сотрудники Тюменской таможни проверили поставку крупной партии древесины в Афганистан. С октября 2017 года по июнь 2018 года индивидуальный предприниматель экспортировал железнодорожным транспортом из России более 500м³ лесоматериалов хвойных пород.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявленные в декларациях на товары сведения являются недостоверными. Предприниматель не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие законность происхождения 200 кубометров леса", — сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Согласно заключению таможенного эксперта стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов составила 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.