Директор тюменской фирмы утаил от налоговой 98 млн рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Севертранссервис", который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013–2014 годах гендиректор включал в налоговые декларации ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Руководитель уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 98 млн рублей.

Судом наложен арест на имущество экс-директора, вскоре уголовное дело будет рассмотрено.