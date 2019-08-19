Директор тюменской фирмы утаил от налоговой 98 млн рублей

15:22 19 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Севертранссервис", который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013–2014 годах гендиректор включал в налоговые декларации ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Руководитель уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 98 млн рублей.

Судом наложен арест на имущество экс-директора, вскоре уголовное дело будет рассмотрено.

Теги: налоги , уголовное дело
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