Тюменские власти поддерживают молодых предпринимателей на селе

Развитию самозанятости в тюменских селах помогут меры господдержки и сопроводительная помощь центров занятости. Специалисты помогают начинающим предпринимателям разрабатывать бизнеспланы, оформлять документы и получать необходимую материальную поддержку из бюджета.

Как рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области, такую помощь, к примеру, получили жители одной из деревень Абатского района братья Поздеевы. Сейчас рано осиротевшие молодые люди смогли начать семейное дело и занимаются разведением крупнорогатого скота.

Личное подсобное хозяйство братья начали развивать самостоятельно - купили двух дойных коров, получили от них приплод.

Специалисты Центра занятости населения Абатского района предложили одному из них принять участие в программе самозанятости. В апреле 2019 года он защитил бизнес-план, а уже в мае получил финансовую помощь.

Трудолюбие и старание ребят заметили и в администрации села и выделили им освободившееся жильё.

В настоящее время у братьев уже четыре дойные коровы, семь нетелей, 20 телят и более 30 овец. Виталий и Юрий планируют построить животноводческие дворы, закупить дополнительно 10 дойных коров.

В июне 2019 года дополнительно от администрации Абатского района молодые фермеры получили 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства, за счет грантовой поддержки. А всего по области только в этом году подобную помощь получили 178 человек.