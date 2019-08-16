В Запсибкомбанке осуществлен доступ бесплатного электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО "Калуга Астрал"

Запсибкомбанк

С июля текущего года в Запсибкомбанке внедрена возможность подписания документов в системе "ЗапСиб iNet" усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В качестве дополнительного бонуса для всех клиентов банка, которые приобрели УКЭП, до конца 2019 года сервис по электронному документообороту с контрагентами системы "Астрал онлайн" предоставляется бесплатно. При этом стандартная оплата использования системы ЭДО составляет от 1200 до 70 000 руб. в год.

"Астрал онлайн" позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, создавать первичные бухгалтерские документы, получать доступ в систему электронного документооборота через web-интерфейс, хранить документы в электронном виде, а также настраивать доступ сотрудников к ЭДО и права на согласование/подписание документов по своему усмотрению.

Чтобы бесплатно подключиться к системе электронного документооборота "Астрал онлайн", клиентам необходимо:

Перейти по ссылке https://edo.astral.ru/ .

Установить плагин "Астрал", при необходимости выполнить необходимые настройки в соответствии с инструкцией по работе с системой "Астрал онлайн" (прилагается к новости).

Авторизоваться в системе при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи, выпущенной удостоверяющим центром "Программы и решения".

Сообщить сотруднику банка о своем намерении воспользоваться системой электронного документооборота для совершения необходимых настроек со стороны ООО "Электронный эксперт".

"Мы постоянно совершенствуем дистанционные каналы банковского сервиса для корпоративных клиентов, ведь более 81% из них выбирают обслуживание в системе "ЗапСиб iNet", а не в офисе банка. Действительно, будущее стоит за дистанционной формой обслуживания. Это удобно, быстро и комфортно. Мы привлекаем к работе надежных партнеров, в сотрудничестве с которыми корпоративные клиенты Запсибкомбанка получают очевидные преимущества и выгоды", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на УКЭП организации можно в офисе обслуживания или оставив запрос на звонок на сайте банка.