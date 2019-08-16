Запсибкомбанк предлагает клиентам ипотеку по сниженным ставкам

Запсибкомбанк

Сниженные процентные ставки по ипотечным кредитам на приобретение готового либо строящегося жилья действуют для клиентов Запсибкомбанка:

покупка новостройки или готового жилья в ипотеку по ставке от 9,2% годовых;

рефинансирование ипотеки другого банка по ставке от 9,7% годовых;

для семей, у которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, ипотека под 5% годовых на весь срок кредита в соответствии с программой.

В рамках ипотечных программ также действуют выгодные условия, позволяющие каждому клиенту подобрать наиболее подходящую форму кредитования. Так, при покупке в ипотеку у застройщиков* – партнеров Запсибкомбанка предоставляются скидки на объект недвижимости.

При приобретении недвижимости в ипотеку от Запсибкомбанка или рефинансировании кредита другого банка можно использовать материнский капитал.

"Мы реагируем на изменение рыночной ситуации и изменяем условия кредитования, чтобы ипотека была еще доступнее для заемщиков. Предоставление доступной ипотеки – наша задача в рамках поддержки улучшения жилищных условий жителей нашего региона. Каждый обратившийся к нам клиент может выбрать для себя или для своих близких подходящую программу кредитования. Очень распространенный вопрос при оформлении ипотеки – "Как получить ставку ниже?". Для этого переводите получение заработной платы на карту Запсибкомбанка. Кроме преференций по ставке, вы получите возможность оформить ипотеку без подтверждения доходов справкой 2 НДФЛ. И еще один приятный бонус – все ипотечные заемщики банка могут оформить кредит на любые цели по льготным ставкам зарплатных клиентов. Подробную информацию вы можете получить на консультации в любом офисе Запсибкомбанка, а также подать заявку", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

По итогам второго квартала 2019 года объем ипотечных сделок в Запсибкомбанке вырос на 7% по сравнению с первым кварталом текущего года. При этом ипотечный портфель банка на 1 августа 2019 года превысил 35,6 млрд рублей.

* Список партнеров-застройщиков и объектов недвижимости, на которые предоставляются скидки, уточняйте в офисах ПАО "Запсибкомбанк".